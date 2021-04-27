إحباط هجوم إرهابي بزورق مفخخ قبالة سواحل «ينبع»

الرياض، عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس، اعتراض وتدمير زورق ملغم ومسير في مياة البحر الأحمر مقابل مدينة «ينبع» غربي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق الملغم والمسير في مياه البحر الأحمر صباح الثلاثاء، وتم التعامل مع الزورق وتدميره حسب قواعد الاشتباك».

وأضاف المالكي أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية، وتحديد الجهة التي تقف وراءها، وأكد أن وزارة الدفاع السعودية تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

وبلغ عدد الزوارق المفخخة التي اعترضتها وزارة الدفاع السعودية حتى الآن نحو 68 زورقاً مفخخاً في البحر الأحمر كانت تهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، كما بلغ عدد الألغام البحرية التي دُمرت نحو 204 ألغام بحرية.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات المحاولة العدائية الحوثية قبالة محافظة ينبع.

وشدد العثيمين، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكداً وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية، ومؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

إلى ذلك، دحر الجيش اليمني، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من مواقع مهمة في جبهة «المشجح» في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن مصدر عسكري قولهُ: إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلي القبائل، شنت هجوماً عكسياً تمكنت خلاله من دحر ميليشيات الحوثي من مواقع استراتيجية في جبهة «المشجح» بالمحافظة وإجبارها على الفرار، موضحاً أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، ودمرت عربات تابعة لها، وأسقطت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت في جبهة «الكسارة» بالمحافظة ذاتها هجومًا للمليشيات الحوثية وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن، مع ذلك استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للميليشيات في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها، كما نفذ الجيش اليمني كميناً محكماً لمجموعة من الميليشيات الحوثية في جبهة «المخدرة»، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات بينهم قيادي.

وفي السياق ذاته، لقي العديد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات مصرعهم وجرح آخرون فجر أمس، بنيران الجيش اليمني في جبهة «جبل مراد».

في غضون ذلك، أكد العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، استمرار الجيش اليمني ومقاتلي القبائل بتحقيق الانتصارات في مديرية «مقبنة»، غربي المحافظة. وأكد البحر أن قوات الجيش تواصل التوغل في مديرية «مقبنة»، حتى الوصول إلى تحرير منطقة «الكمب»، مركز المديرية، مشيراً إلى أن الجيش لم يعد يفصله عن مركز المديرية سوى بضع كيلو مترات. وقال إن «الجيش تمكن حتى الآن من تحرير حوالي 7 عزل في المديرية، هي حمير الوادي، حمير الجبل، القحيفة، الكويحة، الطوير، العبدلة، والعشملة»، مؤكداً استمرار الأعمال القتالية في المديرية حتى تطهير وتصفية جيوب الميليشيات فيها وتحرير المرتفعات المهمة والهيئات الحاكمة. وبحسب البحر، فإن الجیش تمكن من السيطرة على الطرق وعقد المواصلات وخطوط الإمداد والوديان والقرى المتاخمة لمنطقتي «المطاحن ورحنق»، الاستراتيجيتين.

وفي الحديدة، استهدفت القوات المشتركة، فجر أمس، ثكناتٍ وأوكاراً وأهدافاً متحركة للميليشيات الحوثية في جبهة الدريهمي رداً على استخدامها سلاح الدبابات في قصف قرية مكتظة بالسكان كادت تودي بحياة عشرات الأطفال.

وأفاد الإعلام العسكري بأن القوات المشتركة استخدمت السلاح المناسب والفعال في دك ثكنات حوثية، فضلاً عن أهداف متحركة، مؤكداً أن القصف حقق إصابات مباشرة موقعاً خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الإجرامية.

كما شهدت جبهة «حيس» اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فجر أمس، انتهت بخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد تحركات للميليشيات والدفع بالعشرات من عناصرها صوب خطوط التماس شرق مدينة «حيس»، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات زهاء ساعة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم، كما أكد أن كل تحركات الميليشيات من جهتي الحدود الإدارية لمحافظة إب ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة مرصودة بدقة ولن تحقق أي هدف.