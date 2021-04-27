عدن (وكالات)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران وميليشياتها الطائفية دفعت بكافة إمكانياتها السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة ‎مأرب، في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة‏. وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن الجيش اليمني وأبناء محافظة مأرب يخوضون بدعم وإسناد من التحالف منذ 6 أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها انتكاسة للأمة العربية جمعاء‏.
ودعا الإرياني الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها ميليشيات الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في ‎مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.