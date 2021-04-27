وزير الإعلام اليمني: انتصار مأرب إسقاط للمشروع التوسعي الإيراني

عدن (وكالات)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران وميليشياتها الطائفية دفعت بكافة إمكانياتها السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة ‎مأرب، في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة‏. وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن الجيش اليمني وأبناء محافظة مأرب يخوضون بدعم وإسناد من التحالف منذ 6 أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها انتكاسة للأمة العربية جمعاء‏.

ودعا الإرياني الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها ميليشيات الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في ‎مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.