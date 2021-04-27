واشنطن: على المجتمع الدولي مساءلة الحوثيين بشأن هجوم مأرب

واشنطن (وكالات)

دعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلنكين، المجتمع الدولي إلى مساءلة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بشأن الهجمات العسكرية على مأرب والعواقب الإنسانية الهائلة التي أدت إليها.

جاء تصريح بلنكين، الذي أدلى به أمس، عبر «تويتر»، بعد لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وأثارت جلسة استماع عقدها الكونجرس الأميركي الأربعاء الماضي تساؤلات حول تصعيد الحوثيين العنيف داخل اليمن ودعم إيران للحوثيين.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تعيين ليندركينغ في فبراير، بمهمة «إنهاء الحرب في اليمن ودعم المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار، وفتح القنوات الإنسانية، واستعادة محادثات السلام الخاملة لفترة طويلة».