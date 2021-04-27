تحذيرات من تخزين «الحوثي» لأسلحة وذخائر بمناطق سكنية

صنعاء (وكالات)

حذرت منظمة «سام للحقوق والحريات»، أمس، من قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان، لما ينطوي عليه ذلك من خطورة بالغة تهدد حياة المدنيين في حال انفجارها. جاء تحذير المنظمة بعد انفجار ضخم في مدينة صنعاء أمس الأول، وسط تقارير وإفادات رجحت بأن الانفجار نتج عن محاولة الحوثيين إطلاق صاروخ باليستي مما تسبب في انفجاره أثناء إطلاقه. وأفاد بيان صادر عن المنظمة، أن الانفجار وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضراراً كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان. وشددت المنظمة في بيانها، على تحمل الجهات التي تقوم بتلك المخالفات للمسؤولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع للمدنيين والمباني السكنية. ونقلت عن شهود عيان، أن الانفجار تبعته انفجارات متتالية، الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفجار الذخائر المخزنة في ذلك المستودع، ويلقي بأصابع الاتهام على ميليشيات الحوثي التي طوقت شارع الستين وعزلته تماماً بعد الانفجار، وقالت: إن جماعة الحوثي التزمت الصمت ولم تعلق على الحادث ولم تصرح عن تفاصيل الاستهداف أو محتويات المستودع.