اليمن.. وفاة 153 طبيباًً بسبب كورونا

عدن (وكالات)

قالت رابطة «أطباء اليمن في المهجر»، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الأطباء باليمن بلغ 153 شخصاً، حتى 25 أبريل الجاري، وذلك منذ تفشي الوباء مطلع 2020. وأكدت أن اليمن يسجل النسبة الأعلى في المنطقة في وفيات الكادر الصحي جراء جائحة كوفيد 19. وأطلقت الرابطة، في بيان، نداء استغاثة عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي المنهار في اليمن وكوادره، وذلك بعد فتك فيروس كورونا بالعشرات من الأطباء. وناشد البيان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية والسلطات المحلية، بالتحرك العاجل لإيصال اللقاح إلى العاملين بالقطاع الصحي في اليمن، محذرةً من أن تصاعد وفيات الأطباء والكادر الصحي سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي المتهالك في اليمن. وأفادت أن اللقاح الممنوح لليمن من «كوفاكس» قد وصل وبدأت حملة توزيعه في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية بالشراكة مع وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، بينما تعذر ذلك في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.