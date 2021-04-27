أميركا: السماح لمن تلقوا اللقاح بالخروج دون كمامة

قال مسؤولو الصحة الاتحاديون في أميركا إن الأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التخلي عن الأقنعة الواقية عند ممارسة الرياضة، وتناول الطعام، والتواصل الاجتماعي في الأماكن المكشوفة في مجموعات صغيرة، ويمكنهم التجمع في أماكن مغلقة مع أشخاص آخرين وأفراد عائلاتهم الذين حصلوا على اللقاح بالكامل دون أقنعة أو تباعد جسدي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وذكرت هيئة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي الالتزام بوضع الأقنعة في أي مكان يوجد به تجمع كبير، بما في ذلك في الملاعب أو مراكز التسوق أو الكنائس. وحثت الوكالة

الأشخاص الذين تم تطعيمهم على توخي الحذر، حرصاً على الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأعراض خطيرة.



وقالت روشيل والينسكي، رئيسة هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في إفادة صحفية أعلنت فيها عن التغييرات: «اليوم هو يوم آخر

يمكننا فيه العودة إلى الحياة الطبيعية التي عشناها من قبل». وأشارت إلى «انخفاض مرتقب حقاً» بنحو 21% متوسط الحالات خلال سبعة أيام.



