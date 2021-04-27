ألمانيا ترحب بإعلان روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بإعلان روسيا سحب قواتها من المنطقة المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع نظيره السلوفاكي، ايفان كوركوك، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، في برلين إن الكلمات يجب أن يتبعها أفعال سريعا، مشيرا إلى أن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات.

ورأى ماس أن من هذه الخطوات العودة عن إغلاق مناطق في البحر الأسود ووقف انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

ودعا ماس إلى حل المشاكل بالحوار.

من جانبه، أكد كوركوك أن بلاده تدعم المجتمع الدولي وألمانيا في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وأكد أيضا على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وكانت روسيا قد سحبت عشرات الآلاف من قواتها التي كانت نشرتها على الحدود بالقرب من أوكرانيا مؤخرا، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.