إرهابيون يعدمون ثلاثة أوروبيين في بوركينا فاسو

أفاد مسؤول كبير في أجهزة الأمن في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، أن إرهابيين أعدموا ثلاثة أوروبيين فقد أثرهم بعد هجوم أمس الاثنين في شرق بوركينا فاسو.

وقال المسؤول أن الأوروبيين، وهم إسبانيان وإيرلندي، «قام الإرهابيون بإعدامهم».

وأكد المسؤول «هذا مؤسف جداً، لكن الغربيين الثلاثة أعدمهم الإرهابيون»، مضيفاً: «تبين أن الاشخاص، الذين ظهروا في مشاهد بثتها المجموعات المسلحة، هم الغربيون الثلاثة الذين فقدوا منذ الاثنين».

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مقتل اثنين من مواطنيه في بوركينا فاسو.