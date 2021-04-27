"الصحة العالمية" تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا في الهند

كشفت منظمة الصحة العاليمة، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنه الأسباب الرئيس التي تقف وراء تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند.

وقالت المنظمة الدولية إن من الأسباب الرئيسية لأزمة كورونا أن الناس يهرعون إلى المستشفيات من دون داع.

وأضافت أن من بين أسباب تزايد حالات الإصابة بالفيروس التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض معدلات التطعيم.

وتقترب الوفيات بسبب الجائحة في الهند من مستوى 200 ألف ولم يعد لدى المستشفيات ما يكفي من الأكسجين والأسرّة، وبدأت في الامتناع عن استقبال مرضى مرض «كوفيد-19» الناجم عن العدوى بالفيروس.

وقال طارق ياسارفيتش المتحدث باسم المنظمة إنها تقدم التجهيزات والإمدادات اللازمة للهند ومنها أربعة آلاف مولد أكسجين.

وأضاف أن أقل من 15 بالمئة من مرضى «كوفيد-19» هم الذين يحتاجون فعلياً لدخول المستشفى وأن نسبة أقل تحتاج الأكسجين.

وقال «في الوقت الراهن، جزء من المشكلة أن الكثيرين يهرعون للمستشفيات (لأنهم لا يحصلون على المعلومات أو النصح) على الرغم من أن الرعاية الصحية في المنزل يمكن إدارتها بشكل آمن».