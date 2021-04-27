حمدوك يشيد بمواقف الإمارات الداعمة للسودان

أشاد معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بمواقف دولة الإمارات الداعمة لبلاده في المحافل الدولية وجهودها المستمرة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأكد معالي الدكتور عبدالله حمدوك، خلال لقائه سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى جمهورية السودان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.