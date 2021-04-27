تجار بريطانيا يجنون ثمار رفع قيود كورونا

بدأ تجار التجزئة في بريطانيا يجنون أولى ثمار رفع القيود التي فرضت ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

فقد أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن تجار التجزئة في بريطانيا سجلوا هذا الشهر أكبر انتعاش للمبيعات منذ 2018، مع بدء إعادة فتح المتاجر غير الضرورية في إنجلترا وويلز عقب إغلاق استمر أشهراً.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني: إن ميزان حجم مبيعات التجزئة الشهري قفز إلى +20 في أبريل الجاري من -45 في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2018.

ترجع الزيادة جزئياً إلى أثر المقارنة بما قبل عام، حين كانت بريطانيا في خضم أول إغلاقاتها وأشدها صرامة.

لكن مقياساً منفصلاً لحجم المبيعات في هذا الوقت من العام انتعش انتعاشاً قوياً أيضاً، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً في مايو المقبل.

وقال اتحاد الصناعة: إن متاجر عديدة مازالت تعاني، لاسيما في القطاعات الأكثر تضرراً مثل الملابس.

وقال بن جونز، المسؤول في اتحاد الصناعة البريطاني: «رغم التقدم على خريطة الطريق، فإن عواقب قيود كوفيد-19 مازالت مؤثرة جداً».

وتابع: «تحسن مبيعات التجزئة الشهر الحالي تقوده القطاعات التي حققت أداء جيداً نسبياً خلال الجائحة، مع توقع انتعاش فوري محدود فحسب للقطاعات الأكثر تضرراً مثل الملابس والأحذية والمتاجر الشاملة».