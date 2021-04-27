ضبط شحنة من الكوكايين في مطار بيروت

أعلنت قوات الأمن اللبنانية القبض على مهرب مخدرات مشتبه به في مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تعهد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات.

وفرضت السعودية، الأسبوع الماضي، حظراً على واردات الفاكهة والخضراوات اللبنانية، قائلة إنها صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المنشطة كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وذكرت قوات الأمن في مطار بيروت، اليوم، أنها ألقت القبض على رجل كان يحاول تهريب 11 كيلوجراماً من الكوكايين إلى البلاد وكان قادماً من البرازيل.