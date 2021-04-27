السعودية تدمر زورقاً مفخخاً قبالة ينبع

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع السعودية دمرت زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بُعد قبالة ينبع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الدفاع قولها إن «التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها».

بدوره، نقل موقع «العربية نت» عن الوزارة أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك».

وأضافت وزارة الدفاع «نتخذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المنشآت الاقتصادية».