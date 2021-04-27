روسيا تعلق على إجراءات أميركا والناتو في أوروبا

علقت روسيا، اليوم الثلاثاء، على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن تلك الإجراءات تسهم في زيادة التهديد العسكري.

ونقلت وكلة «سبوتنيك» الروسية عن شويجو قوله اليوم، إن «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية، من زيادة الاستعداد القتالي للقوات وتعزيز الوجود الأمامي، تزيد التهديد العسكري».

وأضاف وزير الدفاع الروسي: «رداً على تهديد الأنشطة العسكرية للناتو، اتخذنا الإجراءات المناسبة. كما تعلمون، تم إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية».

وشدد شويجو على أن روسيا تراقب عن كثب تحرك ونقل الناتو للقوات في أوروبا.

كانت روسيا أجرت تدريبات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا، ما أثار قلق الغرب من نشوب نزاع جديد في المنطقة.