العراق يعتقل 13 داعشياً في نينوى

أعلن جهاز الأمن العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى شمالي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إن «قوات من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 13 عنصراً إرهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من أحياء محافظة نينوى، توزعوا في فرق».

وذكرت الخلية أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المدنيين، واستهدفت القوات الأمنية أثناء معارك التحرير».

وأشارت إلى إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.