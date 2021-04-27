فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الهندية لكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم "ين باي" الواقع شمالي فيتنام، في بيان على الإنترنت، أن عاملاً في أحد فنادق الاقليم ثبتت إصابته بمرض "كوفيد 19-"، بعد أن خالط 11 من الزائرين المعزولين القادمين من الهند.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن العامل يعد أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا منذ الـ25 من مارس الماضي، حيث حذرت الحكومة من تفشي محتمل جديد للفيروس مرتبط بالزائرين القادمين من خارج البلاد.

وبينما تحذر فيتنام من دخول الفيروس إلى البلاد من دول أخرى، تم تأكيد إصابة أربعة من الزائرين الهنود بالفيروس، بحسب ما ذكرته الحكومة المحلية.

وقام مسؤولو الإقليم أمس الاثنين بإجراء اختبارات لتسعة من السكان المحليين، كانوا على اتصال وثيق بالزائرين الهنود. وقد جاءت نتيجة اختبار ثمانية منهم سلبية.