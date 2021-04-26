حكم بسجن إيرانية - بريطانية لمدة عام

طهران (أ ف ب)

أصدرت السلطات القضائية في طهران حكماً بالسجن عاماً واحداً، يليه عام من منع السفر بحق الإيرانية-البريطانية نازنين-زاغري راتكليف، التي تحاكم بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإيرانية، حسبما أفاد محاميها أمس. وقال المحامي حجت كرماني: «صدر الحكم، أمس، وتمت إدانة موكلتي بالسجن عاماً، ومنع السفر من البلاد لعام». وأشار كرماني الى أن الحكم «ما يزال في مرحلة البداية، وسنقوم باستئنافه خلال المهلة القانونية البالغة 20 يوماً»، اعتباراً من أمس. وأوقفت زاغري-راتكليف، البالغة 42 عاماً الموظفة في مؤسسة «تومسون رويترز»، في أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها. وحكم عليها في سبتمبر من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من مارس الماضي، علماً بأنها خرجت من السجن في مارس 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب إلكتروني.

وبعد أيام من انقضاء فترة العقوبة، مثلت زاغري-راتكليف مجدداً أمام المحكمة، هذه المرة بتهمة «الدعاية ضد النظام السياسي الإيراني، لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009»، حسبما أفاد محاميها في ذلك الحين.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحكم الجديد. وقال: «لا أعتقد أنه من الصحيح إطلاقاً أن يتم الحكم على نازنين بقضاء أي وقت إضافي في السجن، وأعتقد أن وجودها في السجن خطأ من الأساس»، مضيفاً: إن لندن تعمل «جاهدة للغاية» لضمان إطلاق سراحها.