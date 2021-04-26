إندونيسيا: متمردون يقتلون رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا

جاكرتا (وكالات)

ذكرت وكالة المخابرات الوطنية الإندونيسية، أمس، أن متمردين انفصاليين قتلوا رئيس فرع المخابرات الوطنية في مقاطعة بابوا الإندونيسية. وقال المتحدث باسم الوكالة واوان هاري بوروانتو: «إن البريجيدير جنرال جوستي بوتو داني كاريا تعرض لكمين من قبل المتمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس الأول، بعد مقتل مدنيين هناك». وأضاف في بيان: «إن رئيس فرع المخابرات الوطنية في بابوا تعرض لإطلاق النار وقُتل كبطل».وكان داني كاريا توجه إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمني، بعد مقتل 4 مدنيين هناك الشهر الجاري. وقال واوان: إن اثنين من المعلمين من بين القتلى.