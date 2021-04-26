جاكرتا (وكالات)
ذكرت وكالة المخابرات الوطنية الإندونيسية، أمس، أن متمردين انفصاليين قتلوا رئيس فرع المخابرات الوطنية في مقاطعة بابوا الإندونيسية. وقال المتحدث باسم الوكالة واوان هاري بوروانتو: «إن البريجيدير جنرال جوستي بوتو داني كاريا تعرض لكمين من قبل المتمردين خلال زيارة لمنطقة بيوجا، أمس الأول، بعد مقتل مدنيين هناك». وأضاف في بيان: «إن رئيس فرع المخابرات الوطنية في بابوا تعرض لإطلاق النار وقُتل كبطل».وكان داني كاريا توجه إلى بيوجا لتقييم الوضع الأمني، بعد مقتل 4 مدنيين هناك الشهر الجاري. وقال واوان: إن اثنين من المعلمين من بين القتلى.