البطريرك الماروني في لبنان: لا مبرر لعدم تشكيل الحكومة

بيروت (وكالات)

أكد البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أمس، أنه لا مبرر لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الراعي قوله، خلال لقائه اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: «جئت لكي نستكمل حديثنا عن ضرورة تشكيل حكومة وتذليل العقبات، خصوصاً أن لا مبرر أساسياً لعدم تشكيل الحكومة».

وأضاف: «تحدثنا عن الفقر والجوع وصندوق النقد والقضاء واستقلاليته، وتطرقنا إلى موضوع التهريب الذي شوه وجه لبنان، فليس هذا هو لبنان الحضارة».

ويعاني لبنان من أزمات عديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية، ويشترط المجتمع الدولي تأليف حكومة فاعلة لتقديم المساعدات للبنان.

وكان قد تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.