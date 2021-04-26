أبو الغيط: التصعيد «الحوثي» سيؤدي لأزمة إنسانية

القاهرة (وكالات)

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، أن التصعيد العسكري لميليشيا «الحوثي» على مأرب سيؤدي لأزمة إنسانية. وشدد، خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث في القاهرة، على أن الخطوة الأولى نحو أي تسوية سياسية تتمثل في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في عموم اليمن، وبما يسمح بتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني.

كما دعا إلى ممارسة ضغوط دولية جادة على «الحوثيين»، والقوة الإقليمية التي تُساندهم، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل. كما أبدى أبو الغيط رفضه أن يتحول اليمن كمنصة للهجمات على المملكة العربية السعودية أو أن يُصبح مصيره رهناً بأجندات إقليمية لا تُبالي بمصالح اليمن، أو بمعاناة اليمنيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، دان مساء أمس الأول، الهجوم الذي نفذته ميليشيا «الحوثي»، واستهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب. وأكد جريفث، في بيان، أن هذه الأنشطة العسكرية قد تعرقل أي تقدم، لافتاً إلى أن التقدم نحو خفض التصعيد هو هش أصلاً.