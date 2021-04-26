"الصحة العالمية" تدلي بتوضيح حول السلالة الهندية من كورونا

أدلت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بتوضيحات بخصوص السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الهند.

وحذرت المنظمة من استعجال استنتاجات بشأن هذه السلالة.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح في هذه المرحلة إلى أي مدى تلك السلالة الجديدة مسؤولة عن الزيادة السريعة في الإصابات في الهند في الشهور الأخيرة.

وأضافت أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تساهم في هذا. وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.

وقد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عامل ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة اليوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة. وسجلت الهند، التي يبلغ تعدادها السكاني 1,3 مليار نسمة، ما إجماليه أكثر من 17 مليون إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية من مرض كوفيد-19 على أنها "سلالات مقلقة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعتبر سلالة ما مقلقة إذا ما انتشر الفيروس بسهولة وتسبب في إصابات خطيرة من المرض، حيث تتجاوز جهاز المناعة وتقلل فعالية وسائل العلاج المعروفة.

ورصدت أحدث سلالة من فيروس كورونا في الهند في الأول من ديسمبر 2020.