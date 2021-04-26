ألمانيا ستمنح المحصنين استثناءات من قيود «كورونا»

قالت الحكومة الألمانية، الاثنين، إنها ستمنح استثناءات من قيود «كورونا» للأشخاص الذين تلقوا لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن القرار الخاص بمنح المحصنين ضد كورونا استثناءات من قيود مكافحة «كورونا»، سيصدر نهاية مايو المقبل.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون «ايه آر دي»، قال الوزير، مساء الاثنين: «ستقدم الحكومة الألمانية مقترحاً في هذا الشأن الأسبوع المقبل، وسيبت مجلس الولايات فيه في الثامن والعشرين من مايو المقبل، أي أن هناك جدولاً زمنياً».

وتضمنت ورقة بنود أساسية للحكومة الألمانية، مطلع الأسبوع الجاري، مقترحاً يتيح لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد «كورونا» والمتعافين، نفس الحقوق المتاحة للأشخاص أصحاب المسحة السلبية والمتعلقة بالذهاب إلى المحال والحصول على خدمات معينة.

كما يمكن أن يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من الدخول في حجر عند وصولهم إلى ألمانيا في أغلب الحالات، وتضمنت الورقة أيضاً استثناءت أخرى لهؤلاء الأشخاص في القيود المفروضة على المخالطات والتجول.

في المقابل، سيستمر سريان تدابير حماية أخرى على من تلقوا اللقاح والمتعافين لفترة طويلة ومن هذه التدابير الارتداء الإجباري للكمامة ومراعاة مسافة التباعد المكاني.

تحتاج هذه القواعد المقترحة إلى موافقة البرلمان ومجلس الولايات.