مصر تمنح الترخيص لاستخدام لقاح «كورونا فاك»

منحت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كورونا فاك» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وهذا اللقاح من إنتاج شركة «سينوفاك» الصينية. ومن شأن هذه الخطوة أن تسرع حملة التطعيم الوطنية ضد وباء كوفيد-19 التي تنفذها مصر.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" بعد أن منحتهما الترخيص. وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" محليا.

كما منحت مصر الموافقة للقاح "سبوتنيك في" الروسي.