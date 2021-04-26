أميركا تعلن مبادرة لتوفير لقاح «كورونا» لدول فقيرة

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستقوم بمبادرة لتوفير ملايين الجرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لدول فقيرة.

يأتي ذلك بعدما أثار قرار عدم تصدير أحد اللقاحات انتقادات.

وكتب اندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا على «تويتر»: «ستمنح الولايات المتحدة ستين مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول أخرى ما إن تصبح متوافرة».

ورد على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قائلاً «في الوقت الراهن، لم يبقَ متوافراً سوى عدد قليل جداً. لم تتم خسارة كثير من الوقت».

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الحكومة الأميركية لا تزال في طور «التحضير» لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستستفيد من هذه اللقاحات «في وقت قريب».

وأضافت ساكي «قبل إرسال جرعات أسترازينيكا انطلاقاً من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأميركية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية».

سبق أن أعلنت واشنطن اتفاقات لإرسال 2.5 مليون جرعة من أسترازينيكا إلى المكسيك، و1.5 مليون جرعة إلى كندا.

وأجازت الولايات المتحدة إلى الآن استخدام ثلاثة لقاحات فقط على أراضيها: «فايزر-بيونتك» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون».

لكن ملايين من جرعات لقاح «أسترازينيكا» انتجت في الولايات المتحدة ولا يزال استخدامها متعذراً لعدم الترخيص للقاح في البلاد.