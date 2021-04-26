مسلحون صوماليون يسيطرون على مناطق في مقديشو

سيطر مسلحون صوماليون على مناطق استراتيجية من العاصمة مقديشو، اليوم الاثنين، حسبما نقل صحفيون بعد اشتباكات بين فصائل في قوات الأمن في مطلع الأسبوع.

ووقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، قانوناً -في وقت سابق هذا الشهر- يمدد فترة رئاسته عامين بعد إلغاء الانتخابات.

أثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته الكثير من ردود الفعل داخل الصومال وخارجه الذي يشهد اضطرابات منذ الحرب الأهلية عام 1991.