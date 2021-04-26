إصابات خلال إطلاق نار قرب كلية في بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شخصاً وأصيب اثنان بإصابات غير خطيرة بعد تقارير عن إطلاق نار قرب كلية في جنوب إنجلترا.

وأضافت الشرطة أنها تلقت عدة اتصالات بشأن الحادث في كلية «كرولي» مع نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عدداً كبيراً من رجال الشرطة المسلحين بالمكان.

وقالت شرطة منطقة ساسكسط، في بيان «تعاملنا مع تقارير عن إطلاق نار قرب كلية كرولي».

وأضاف البيان «طلبنا من الناس الابتعاد عن المنطقة. ويتم إجلاء الموظفين والطلبة من الكلية. تعرض اثنان للإصابة لكن لا يعتقد أن جروحهما خطيرة».

وقالت كلية «كرولي»، إنها بانتظار المزيد من المعلومات من الشرطة ولا تعلم بوقوع أي إصابات خطيرة.