دولة أوروبية تستقبل المحصنين ضد كورونا اعتباراً من مايو

أعلنت قبرص، اليوم الاثنين، أنها ستفتح أبوابها أمام السياح المحصنين ضد كوفيد- 19 من 65 دولة اعتبارًا من 10 مايو، مع السماح للزوار بالدخول من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.

وقال وزير السياحة سافاس بيرديوس: "سنبلغ شركاءنا في حوالي 65 دولة أنه اعتبارًا من 10 مايو سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم بدون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي".

تستقبل قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، السياح الذين أكملوا التطعيم، بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية.

وقال بيرديوس، إن الخطوة الجديدة ستساعد في إحياء قطاع السياحة المتعثر الذي شله الوباء.

وافقت قبرص قبل أكثر من شهر على أن تستقبل السياح الإسرائيليين والبريطانيين المحصنين من دون قيود. وتعد بريطانيا أكبر سوق للسياح الذين يقصدون الجزيرة المتوسطية إذ شكلوا ثلث نحو أربعة ملايين سائح زاروها في عام 2019. بينما تعد إسرائيل المجاورة ثالث أكبر مصدر للسياح إليها.

تنتظر السلطات القبرصية، حكومة المملكة المتحدة لتعلن متى ستسمح للبريطانيين بأخذ إجازات في الخارج.

في الوقت الحالي، أوقفت روسيا - ثاني أكبر سوق سياحي للجزيرة - الرحلات الجوية المستأجرة حتى إشعار آخر.

وقال بيرديوس: "نحن على ثقة من أنه بمجرد تحسن صورتنا الوبائية، سيُسمح باستئناف رحلات الطيران العارض وهو ما نتوقع حدوثه في الأسابيع المقبلة مع تقدم حملة التحصين".

ويتعين على السياح أيضاً الامتثال للبروتوكولات الصحية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

فرضت قبرص الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارًا من الاثنين بعد ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا.

وشلت الجائحة والقيود المفروضة على السفر قطاع السياحة الرئيسي في الجزيرة فانخفض عدد الوافدين بأكثر من 84 بالمئة العام الماضي.

تساهم السياحة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85% في عام 2020. وسجلت الجزيرة ما مجموعه 298 وفاة جراء كوفيد و61576 إصابة.