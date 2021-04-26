وزير النقل المصري: عناصر متطرفة وراء حوادث القطارات

أحمد عاطف (القاهرة)

قال وزير النقل المصري كامل الوزير إن من أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

وطالب الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم، باستبعاد العناصر التي تنتمي إلى أنشطة متطرفة وإثارية ونقلهم إلى أماكن ووزارات غير حساسة، وذلك لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تبذل جهداً لمواجهة ما أسماهم بـ«العناصر الإثارية» من خلال توجيه العاملين بالقطاع بعدم الامتثال إلى هؤلاء العناصر الذين يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج وعدم تطوير خطوط السكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل المصري أن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وهو الذي تسبب في توقف نقل البضائع.

وأكد الوزير أنه كان هناك 3 آلاف عربة مر على 50% منها أكثر من أربعين سنة، مشيراً إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، وإلى أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على خطوط الشبكة كافة.

ولفت وزير النقل المصري إلى أن هذه الخردة كان تباع بمزادات وهمية «بتراب الفلوس»، بالإضافة للعنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.

وتابع الوزير أن وزارة النقل ليست فقط قطاع السكك الحديدية، وإنما هناك قطاعات أخرى، والمشكلة أن الجمهور يحتك بها يومياً، وهناك 10 هيئات أكبر من السكك الحديدية.