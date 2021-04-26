رئيس هيئة قناة السويس يأمل في التوصل إلى اتفاق بخصوص السفينة إيفر جيفن

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين إنه يأمل في أن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، التي تسببت في إغلاق القناة المصرية لستة أيام الشهر الماضي، وشركة التأمين عن التوصل لاتفاق قريباً.

وأضاف ربيع في بيان أن طاقم السفينة ليس محتجزاً، ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها.