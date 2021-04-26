المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانونيا ضد أسترازينيكا بسبب خرق عقد توريد لقاح كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أنها بدأت إجراء قانونيا ضد شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا بسبب انتهاك عقد توريد لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسميكر اليوم الاثنين إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بدأت الإجراء يوم الجمعة لأنه لم يتم احترام بعض بنود العقد.

وقال المتحدث للصحفيين في بروكسل إنه علاوة على ذلك، "لم تكن الشركة في وضع يمكنها من التوصل إلى استراتيجية موثوقة لضمان تسليم الجرعات في الوقت المناسب".

وأضاف: "نريد التأكد من سرعة تسليم عدد كاف من الجرعات التي يحق للمواطنين الأوروبيين الحصول عليها والتي تم التعهد بها على أساس العقد".

وتؤيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هذه الخطوة، بحسب دي كيرسميكر.