ماليزيا تؤكد استخدام لقاح «أسترازينيكا»

قالت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، إن لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا «آمن» وسوف يتم البدء في استخدامه في وقت لاحق من هذا العام، في الوقت الذي توسع فيه البلاد جهودها للتطعيم.

وكانت ماليزيا قد قالت في وقت سابق إنها ستدرس ما إذا كانت ستستخدم اللقاح أم لا، بعد ظهور مخاوف بشأن وجود صلة بين اللقاح وجلطات دموية مميتة ونادرة في أوروبا.

وقال وزير الصحة أدهم بابا: إن اللقاح البريطاني-السويدي سوف يتم إعطاؤه «لمن يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر» بعد وصول دفعة تقدر بـ 270 ألف جرعة من اللقاح إلى ماليزيا الجمعة الماضية.

ومن المقرر أن تتلقى ماليزيا أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن خطتها لتطعيم نحو 80% من تعداد سكانها البالغ 32 مليون نسمة بحلول نهاية العام.

وقد سجلت ماليزيا 1436 حالة وفاة بالفيروس، ونحو 370 ألف حالة إصابة، كما فرضت السلطات حالة الطوارئ منذ يناير الماضي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.