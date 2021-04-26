تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمكافحة كورونا في اسكتلندا وويلز وأيرلندا

خففت اسكتلندا وويلز وأيرلندا، اليوم الاثنين، من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا مع عودة البلدين ببطء إلى حياة ما قبل الجائحة.

وستسمح اسكتلندا بإعادة فتح جميع المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية والمرافق الرياضية الداخلية، بينما ستتم إعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال مجموعات تصل إلى ستة أشخاص في الهواء الطلق.

وسيتم أيضاً استئناف الأعمال غير الضرورية في منازل الآخرين، بما في ذلك التنظيف والإصلاح والطلاء والديكور.

وكان يسمح فقط في السابق بإعادة فتح صالونات مصففي الشعر والحلاقين ومحلات الأدوات المنزلية ومحلات التصليح الكهربائي وصالات عرض السيارات، بينما كان بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

أما في ويلز، فقد أعيد فتح المطاعم والمقاهي أيضاً، دون أن يُسمح بتناول الطعام داخل الأماكن المغلقة بعد.

كما يُسمح حالياً بالسفر بين اسكتلندا وإنجلترا وويلز من جديد، ويمكن أن ترحب أماكن الإقامة السياحية باستقبال الزائرين مجدداً.

وفي أيرلندا، يمكن لمن هم دون سن الثامنة عشر أن يشرعوا مجدداً في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ويمكن لعب الجولف والتنس، ويمكن للمواطنين الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الخارجية مثل حدائق الحيوان ومتنزهات الحياة البرية.