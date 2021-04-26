مقتل 31 عسكرياً في كمين إرهابي بنيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 31 عسكرياً، يوم الأحد، في شمال شرق نيجيريا في كمين نصبه إرهابيون لقافلتهم على إحدى الطرقات، على ما أفاد مسؤولان عسكريان صباح الاثنين.

وقال ضابط طلب عدم كشف اسمه "خسرنا 31 جندياً في الكمين الذي نصبه إرهابيون، بينهم قائدهم الذي كان برتبة مقدّم"، وهي حصيلة أكدها مسؤول عسكري ثان للوكالة.