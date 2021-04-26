الأردن يوقف رحلات القادمين من الهند

قال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن المملكة توقفت اعتباراً من يوم الأحد عن استقبال المسافرين الذين لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الهندية مدة لا تقل عن أسبوعين.

وأضاف عزايزة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي نظراً لتطور الحالة الوبائية بسبب فيروس كورونا المتحور، وهي مفتوحة المدة لحين استقرار الحالة الوبائية هناك.

وعلق عدد من الدول الرحلات الجوية مع الهند خشية وصول النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا إليه.