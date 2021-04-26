الهند تسجل عدداً قياسياً عالمياً للإصابات اليومية بكورونا

سجلت الهند اليوم الاثنين رقماً قياسياً عالمياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فوق 352 ألف حالة وذلك لليوم الخامس على التوالي كما شهدت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 352991 حالة إصابة جديدة و2812 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة في حين بلغت الوفيات 195123.