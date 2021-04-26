بايدن: أميركا مصممة على مساعدة الهند في التصدي لكورونا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا مثلما ساعدت الهند الأميركيين عندما كانت المستشفيات الأميركية تئن في وقت سابق تحت وطأة الوباء.

وكتب بايدن على تويتر "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدة الهند في وقت الحاجة".