الجيش اليمني يدك مواقع «الحوثي» في مأرب

مأرب (الاتحاد، وكالات)

يواصل الجيش اليمني الدفاع عن محافظة مأرب، صاداً محاولات ميليشيات «الحوثي» التقدم، إذ أكدت مصادر عسكرية قصف الجيش مواقع وتحصينات الميليشيات في المحافظة مع احتدام المعارك، موقعة عشرات القتلى. بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أمس، استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر الميليشيات، التابعة لإيران، التي وصفها بالأذناب، من كل شبر في اليمن، واستعادة الدولة اليمنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

وتشنّ ميليشيات «الحوثي» منذ أشهر هجمات عدة على مأرب، رغم التحذيرات الأممية، التي نبهت إلى مصير آلاف النازحين في المحافظة.

والأسبوع الماضي، جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بتغريدة عبر «تويتر»، تحذيره من أن أكثر من مليون نازح معرضون للخطر.

وتحاول الميليشيات الإرهابية التقدم، والسيطرة على المحافظة بشتى الوسائل لأهميتها الاقتصادية بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد، رغم سقوط عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية، ورغم الإدانات الدولية والأممية.

وكشفت إحصائية رسمية، استهداف الميليشيات للمدنيين، بمن فيهم النازحون بمأرب بنحو 27 صاروخاً باليستياً خلال الشهرين الماضيين. ومنذ بداية الحرب، قصفت الميليشيات المدينة بأكثر من 115 صاروخاً باليستياً و140 كاتيوشا، وهو ما أدى إلى مقتل 255 مدنياً وإصابة 445 آخرين، وفق تقرير لمنظمة «سام» للحقوق.

ضبط مواد متفجرة قبل وصولها للانقلابيين

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، ضبط شحنة مواد مهربة تُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة، عندما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر أمني قوله: إن دورية أمنية تابعة لـ«لواء باب المندب» تمكنت من ضبط الشحنة، التي كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري، قرب من منطقة السقيا، بعد عملية أمنية واستخباراتية ناجحة. وأضاف: «أحيلت السيارات والمواد التي على متنها وسائقوها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وجاءت العملية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المشتركة في منع التهريب، وحفظ الأمن على طول الشريط الساحلي للمناطق المحررة.