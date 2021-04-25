الإمارات تساند جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الدفاع بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي، بقيادة فرنسا، في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وحضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، وكرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وأكد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، أن من شأن جهود دولة الامارات أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

من جانبه، تقدم السفير كرافييه شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عدداً من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، نظراً لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.