الصومال.. اشتباكات بالأسلحة بين أنصار الرئيس ومعارضيه

مقديشو (وكالات)

أفاد سكان بأن مؤيدين للرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد اشتبكوا، أمس، مع معارضين لتمديد فترة رئاسته في شوارع العاصمة مقديشو. وكان الرئيس وقّع في منتصف أبريل قانوناً يمدد فترته الرئاسية عامين، وهو ما أثار معارضة داخل الصومال، وجعل البلاد على مسار تصادمي مع الغرب ومانحين آخرين يعارضون الخطوة.

وسقط الصومال في أتون الحرب والفوضى عام 1991، ويكافح لاستعادة سلطة الحكومة المركزية، وإعادة بناء نفسه بمساعدة دولية. وثارت أزمة جديدة بسبب عدم إجراء انتخابات كانت مقررة في فبراير الماضي.

وقالت حليمة عثمان، وهي من سكان منطقة في مقديشو، بعد أن سمع شهود دوي إطلاق نار في العاصمة: «هناك إطلاق نار بين قوات موالية للمعارضة وقوات حكومية عند مفترق طرق في المدينة». ورأى شاهد آخر أربع مركبات عسكرية متمركزة في مكان واحد بالمنطقة.

وأقر مجلس النواب في البرلمان الصومالي تشريعاً لتمديد فترة الرئيس لما يصل إلى عامين، لكن مجلس الشيوخ رفضه.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، أمس، أن جنوداً هاجموا مقر إقامته، وأن الرئيس محمد عبدالله محمد هو المسؤول. وأضاف في حسابه على «تويتر»: «من المؤسف جداً أن جيشاً تحت قيادة الرئيس السابق هاجم مسكني، وسبق أن حذرت وشددت على مخاطر تسييس الأمن، وفرماجو مسؤول عن التداعيات»، مشيراً إلى كنية الرئيس محمد.

وأشار محمود إلى محمد باعتباره: «الرئيس السابق»، لأنه لا يعترف بقرار البرلمان الصومالي بخصوص تمديد ولاية الأخير لعامين.