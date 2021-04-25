أميركا و«الناتو» يبدأان «الانسحاب» من أفغانستان

كابول (وكالات)

أعلن قائد القوات الدولية في أفغانستان سكوت ميلر، أمس، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بدأا في اتخاذ «خطوات محلية» ضمن عملية سحب قواتهما من أفغانستان.

وقال الجنرال ميلر للصحفيين في كابول: إن العملية بدأت بالفعل، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيسحب القوات بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأضاف ميلر: «جميع قواتنا تستعد للانسحاب، ورسمياً سيكون تاريخ الإشعار في الأول من مايو المقبل». وأوضح أنه سيجري انسحاباً منظماً من أفغانستان، وهذا يعني تسليم القواعد والمعدات للقوات الأمنية الأفغانية.