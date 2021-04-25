الكرملين: بوتين وبايدن ربما يلتقيان في يونيو



ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلاً عن معاون للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن ربما يلتقيان في يونيو، وسط تصاعد للتوتر بين موسكو والغرب.وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية إنه لم يُتخذ بعد قرار أكيد بشأن الاجتماع.

ونُقل عن أوشاكوف، الذي كان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2008، قوله "سنتخذ قراراً استناداً إلى عناصر كثيرة".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الأحد إن بلاده استقبلت اقتراح بايدن بشأن القمة بصورة "إيجابية" وإنه قيد الدراسة في الوقت الحالي.

كما نقلت صحيفة كومرسانت الروسية اليومية عن مصادر لم تسمها قولها إن بايدن عرض على بوتين الاجتماع يومي 15 و16 يونيو حزيران في دولة أوروبية.

وكان بوتين قد عقد قمة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في هلسنكي في يوليو تموز 2018.

ودعا بايدن هذا الشهر بوتين إلى خفض التوتر الذي أثارته تعزيزات عسكرية روسية على حدود أوكرانيا، واقترح عقد قمة لمعالجة مجموعة من الخلافات.