سفير الدولة بالقاهرة يشيد بدور بنك الطعام المصري

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور حمد الشامسي سفير الدولة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات سباقة في العمل الخيري والإنساني وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، وبفضل قواعد أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتقوم على التسامح والتعايش والعمل الخيري.

وأشاد الشامسي خلال زيارته اليوم، بنك الطعام المصري، بمبادرة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية تتبناها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وتشرف على تنفيذها في كل الدول التي تستحق من دون تمييز بين عقيدة أو جنس أو عرق.

وقال «الشامسي» خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الزيارة: «إن مصر عمقنا الاستراتيجي العربي الذي نفخر بها، ونسعى دائماً للتعاون معها في كافة المبادرات الإنسانية»، مشيداً بدور بنك الطعام المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على العمل الخيري، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين مشروعات أخرى إنسانية تخدم المواطن المصري في الفترة المقبلة.

واستعرض الشامسي خلال الزيارة تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات الإنسانية وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون وجبة» التي بدأت عمليات توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأقل دخلاً والأيتام والأرامل واللاجئين بعدة مناطق في مصر مع بداية شهر رمضان الكريم، لتوفير الأمن الغذائي لهذه الفئات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

وتفقد الشامسي خلال الزيارة المصنع الخاص بتعبئة وتغليف المواد الغذائية ببنك الطعام المصري والذي يضم أجهزة وماكينات متطورة، ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وضمان منتج آمن وصحي، حيث شارك المتطوعين عمليات تعبئة وتجهيز كراتين الطعام.

ومن جانبه رحب محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، بالدكتور حمد الشامسي، مشيراً إلى أن البنك يواصل حملة «إفطار صائم» في رمضان هذا العام، وقد حصل على 20% من مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «100 مليون وجبة».

وبدوره ثمن الدكتور معز الشهدي رئيس الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، مبادرة «100 مليون وجبة»، معرباً عن أمله في أن تتخطى الـ100 مليون وتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة في الدول المختلفة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات، مشيراً إلى أن المبادرة تُغطي ما يقرب من 30 دولة.