مقتل 7 رجال شرطة أفغان في كمين لحركة طالبان

أفاد مسؤولون أفغان أن كمينا نصبه مقاتلون لحركة طالبان أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الشرطة الأفغانية على الأقل كانوا في عداد قوة أمنية لحراسة مناجم نحاس في ولاية لوغار.ووقع الهجوم مع إعلان القائد العسكري الأميركي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.

وقال ديدار لاوانغ المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار لوكالة فرانس برس إن "سبعة من رجال الشرطة قتلوا وجرح ثلاثة عندما نصب مقاتلو طالبان كمينا لسياراتهم في منطقة محمد اغا".

كما أكدت شرطة الولاية الواقعة جنوب العاصمة كابول وقوع الهجوم.