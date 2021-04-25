الاتحاد الأوروبي يكثف دعمه للهند في مواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تكثيف دعمه للهند وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيارة عدد الوفيات ونقص أسرة المستشفيات والأوكسجين الطبي. وقال يانيز ليناركيتش المنسق الأوروبي للاستجابة للطوارئ اليوم إنه بناء على طلب المساعدة من الهند، قمنا بتنشيط آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده لحشد المساعدة لدعم الشعب الهندي. وأوضح أن مركز إدارة الأزمات الأوروبي يقوم بالفعل بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد، مشيراً إلى استعداده لتوفير الأوكسجين والمعدات الطبية المطلوبة بشكل عاجل. وسجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية 349691 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الوباء العام الماضي بينما تم تسجيل 2767 حالة وفاة جديدة وفقاً لوزارة الصحة الهندية.