إحالة وزير الصحة ومحافظ بغداد للتحقيق بعد حريق المستشفى

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما على التحقيق بعد الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، أمس السبت والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.وقال بيان رسمي تلقت فرانس برس نسخة منه "قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب (...) سحب يد وزير الصحة (حسن التميمي) ومحافظ بغداد (محمد جابر العطا) وإحالتهما للتحقيق".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلاً و110 جرحى.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 58 شخصاً.

وذكرت مصادر طبية لوكالة فرانس برس أن الحريق بدأ في أسطوانات أكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة" في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاماً.

وبعد هذا الحريق، تصدّر وسم "استقالة وزير الصحة" الكلمات المفتاحية على موقع تويتر في العراق.

وأعلن الكاظمي الحداد الوطني ثلاثة أيام.