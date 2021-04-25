العراق يسجل 6034 إصابة جديدة بكورونا

أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 15 ألفاً و257.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 6034 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليقفز عدد الإصابات في العراق إلى مليون و31 ألفاً و322 إصابة جديدة.

وذكر التقريرأنه تم تسجيل 7335 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 905 آلاف و301.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 304 آلاف 461 شخصاً.