الأردن يسجل 1731 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

سجلت الأردن 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 702154 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 668337 حالة شفاء بعد تسجيل 3565 حالة إضافية، كما سجلت 52 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8615 حالة.