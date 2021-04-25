الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم المساعدة للهند لمكافحة كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد على "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم "المساعدة" للهند لمكافحة تسارع انتشار وباء كوفيد-19، من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية.

وتم إنشاء هذه الآلية عام 2001، وهي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في تنسيق مساعداتها ونشر الموارد في كل أنحاء العالم في حال حدوث حالة طوارئ واسعة النطاق لا يمكن لبلد محدد معالجتها بمفرده.