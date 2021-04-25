فلسطين تسجل 714 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت في بيان إن قطاع غزة سجل 305 إصابات من مجمل الحالات الجديدة.

وتظهر معطيات وزارة الصحة الخاصة باليوم أنه تم إجراء 976 فحص كورونا في قطاع غزة وأن نسبة الفحوصات الإيجابية منها كانت حوالي 31 في المئة وهي نسبة مرتفعة حسب مقاييس منظمة الصحة العالمية. وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 319812 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل نحو عام و3435 وفاة.