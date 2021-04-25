مصر تنهي العام الدراسي.. وتحدد الاستثناء

قررت مصر إنهاء العام الدراسي للتلاميذ في سنوات النقل دون طلبة الشهادات العامة آخر الشهر الجاري في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد إنها اتخذت القرار "بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان".

وأضافت في بيان أن القرار ينطبق على "سنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي". واستثنت من القرار الشهادتين الإعدادية والثانوية لكنها جعلت حضور الطلاب إلى المدارس حتى مواعيد الامتحانات اختيارياً. كما استثنت المدارس الأجنبية من القرار.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس السبت 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.



